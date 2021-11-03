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Здоровье3 ноября 2021 16:42

В Новосибирской области в детсадах на карантин из-за ковида ушли 33 группы

Такие данные представили в штабе при областном минобре
Надежда КАСЬЯНОВА
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Группы в детских садах закрывают на карантин.

Группы в детских садах закрывают на карантин.

Фото: Артем ЛЕНЦ

В Новосибирской области из-за коронавируса некоторые группы в детских садах отправляют на карантин. На данный момент в 26 детсадах региона на карантин ушли 33 группы. Об этом сообщили в штабе при министерстве образования Новосибирской области.

— Всего в дошкольных организациях 59 заболевших, из них 40 детей и 19 взрослых, что составляет 4% от всех сотрудников и детей в дошкольных организациях области, — сообщили в штабе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как еще в в сентябре этого года на карантин ушли несколько групп в детских садах города.

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