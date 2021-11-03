В Новосибирской области коронавирусом болеют 179 школьников

На контроле штаба среди детей и взрослых остаются всего 212 заболевших коронавирусом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В штабе при министерстве образования Новосибирской области рассказали, сколько детей в школах региона заболели коронавирусом. По состоянию на 31 ноября на контроле штаба среди детей и взрослых остаются всего 212 заболевших.
— На контроле остаются 179 детей и 33 взрослых с диагнозом COVID-19 в 144 школах Новосибирской области, — пояснили в штабе.
Напомним, с 30 октября по 7 ноября школьники в Новосибирской области вышли на осенние каникулы. Так вышло, что в этом году они совпали с периодом нерабочих дней, объявленных из-за роста заболеваемости ковидом. Однако, как сообщили в областном оперштабе по коронавирусу, продлять каникулы школьникам не планируют.
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