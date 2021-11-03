На Новосибирском электровозоремонтном заводе вакцинировано более 80 процентов сотрудников

Фото предоставлено ООО «НЭРЗ».

По данным на конец октября, прививку сделали более 1260 человек.

- Мы осознаем всю ответственность перед нашими сотрудниками, поэтому вакцинации уделяем особое внимание. Стремимся сохранить здоровье заводчан и в то же время организовать оптимальный график работы для выполнения производственной программы. Если на 100 работников 10 невакцинированных, то они могут вывести из строя как минимум на две недели всех своих товарищей по цеху. В настоящее время единственный действенный метод борьбы с COVID-19 - это вакцинация! - говорит Максим Цыганец, генеральный директор НЭРЗ.

Фото предоставлено ООО «НЭРЗ».

С марта текущего года на предприятии работает выездная бригада медицинских работников Муниципальной поликлиники № 19 города Новосибирска, в состав которой входят врач и процедурные медсестры. В здравпункте завода вакцинацию от COVID-19 все желающие могут сделать без отрыва от производства. Усилена работа по информированию работников о необходимости вакцинации и формирования коллективного иммунитета, для этого дирекцией по управлению персоналом организованы еженедельные встречи медиков с коллективом завода. Также в качестве дополнительных стимулирующих мер заводчане получают дополнительный оплачиваемый день отдыха и единоразовое материальное поощрение.

Впереди не менее важная задача - охват невакцинированных работников и дальнейшая ревакцинация.

«Новосибирский электровозоремонтный завод» - предприятие в Западной Сибири, специализирующееся на ремонте электровозов. 1 июля 2017 года НЭРЗ вошел в состав холдинга «Синара - Транспортные Машины». Это позволило увеличить объемы производства и освоить средние и капитальные ремонты новых серий локомотивов. На сегодняшний день предприятие является единственным заводом в России, выполняющим ремонты грузовых электровозов постоянного тока серии 2ЭС6 «Синара», также относящихся к новому поколению тягового подвижного состава.