Синоптики назвали три самые теплые точки в Новосибирской области

В ночь на 3 ноября в Новосибирске ощутимо похолодало.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ночь на 3 ноября в Новосибирской области ощутимо похолодало: температура воздуха опустилась до -19…-23 градусов. Однако в некоторых районах региона, по данным синоптиков сервиса Gismeteo, в среднем было теплее, чем в среднем по области.
Так, например, в селе Баган, поселке Красноозерское и городе Карасук, температура воздуха опустилась в среднем до -15…-20 градусов.
В Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщали также, что после сильных морозов в Новосибирскую область придет резкое потепление: холода должны отступить уже 5 ноября. Днем в пятницу температура воздуха до -1…-3 градусов.
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