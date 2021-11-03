Синоптики назвали три самые теплые точки в Новосибирской области

В ночь на 3 ноября в Новосибирске ощутимо похолодало. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ночь на 3 ноября в Новосибирской области ощутимо похолодало: температура воздуха опустилась до -19…-23 градусов. Однако в некоторых районах региона, по данным синоптиков сервиса Gismeteo, в среднем было теплее, чем в среднем по области.

Так, например, в селе Баган, поселке Красноозерское и городе Карасук, температура воздуха опустилась в среднем до -15…-20 градусов.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщали также, что после сильных морозов в Новосибирскую область придет резкое потепление: холода должны отступить уже 5 ноября. Днем в пятницу температура воздуха до -1…-3 градусов.

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