Стелу «Город трудовой доблести» со светодиодным экраном установят на площади Калинина

Так будет выглядеть обновленная площадь Калинина. Фото: a_lokot

В честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» на площади Калинина установят стелу. Об этом сообщил начальник управления архитектурно-художественного облика города Александр Ложкин.

— Это стела в виде четырехгранного штыка, где две грани — пластины из нержавеющей стали, с фотографиями военных лет, а нижнее опоясывающее кольцо — это светодиодный экран, на котором будет транслироваться кинохроника военных лет. Изображения будут сменяться на экране в постоянном режиме, — рассказал Ложкин.

На следующей неделе проект стелы будет выставлен на портале «Электронная демократия», чтобы с ним могли ознакомиться сами горожане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Новосибирска показал, как будет выглядеть площадь Калинина со стелой «Город трудовой доблести»

На самой площади также планируется обустроить смотровую площадку и островки для отдыха людей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.