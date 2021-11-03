Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 14:54

Стелу «Город трудовой доблести» со светодиодным экраном установят на площади Калинина

Установить ее именно там было решено, потому что там сосредоточены предприятия оборонной промышленности
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Так будет выглядеть обновленная площадь Калинина. Фото: a_lokot

Так будет выглядеть обновленная площадь Калинина. Фото: a_lokot

В честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» на площади Калинина установят стелу. Об этом сообщил начальник управления архитектурно-художественного облика города Александр Ложкин.

— Это стела в виде четырехгранного штыка, где две грани — пластины из нержавеющей стали, с фотографиями военных лет, а нижнее опоясывающее кольцо — это светодиодный экран, на котором будет транслироваться кинохроника военных лет. Изображения будут сменяться на экране в постоянном режиме, — рассказал Ложкин.

На следующей неделе проект стелы будет выставлен на портале «Электронная демократия», чтобы с ним могли ознакомиться сами горожане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Новосибирска показал, как будет выглядеть площадь Калинина со стелой «Город трудовой доблести»

На самой площади также планируется обустроить смотровую площадку и островки для отдыха людей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.