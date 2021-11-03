Стелу «Город трудовой доблести» со светодиодным экраном установят на площади Калинина

Так будет выглядеть обновленная площадь Калинина. Фото: a_lokot
В честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» на площади Калинина установят стелу. Об этом сообщил начальник управления архитектурно-художественного облика города Александр Ложкин.
— Это стела в виде четырехгранного штыка, где две грани — пластины из нержавеющей стали, с фотографиями военных лет, а нижнее опоясывающее кольцо — это светодиодный экран, на котором будет транслироваться кинохроника военных лет. Изображения будут сменяться на экране в постоянном режиме, — рассказал Ложкин.
На следующей неделе проект стелы будет выставлен на портале «Электронная демократия», чтобы с ним могли ознакомиться сами горожане.
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