Новосибирцы решили провести карантин в Алтайском крае и на дачах

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Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населённые пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее количество людей путешествовало на дальние расстояния – около 20% от общего числа перемещавшихся.

Самый большой отток городских жителей аналитики МегаФона зафиксировали в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября.

Из Новосибирска в последние дни октября уехало около 6% жителей, которые также предпочли поездки в пределах области, преимущественно – в дачные поселки и близлежащие районы. Лишь 23% путешественников отправились в другие регионы, при этом каждый третий из них выбрал Кемеровскую область или Алтайский край. Люди также стали меньше перемещаться внутри города: если в обычные дни октября один новосибирец в среднем преодолевал 7 км в день, то во второй половине прошлой недели этот показатель сократился на 24% – до 5,3 км в день.

С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернета. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.