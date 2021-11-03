В Новосибирске иномарка сбила 16-летнюю девочку, переходившую дорогу

В Калининском районе, подросток пострадал под колесами иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, днем 3 ноября, в Калининском районе, подросток пострадал под колесами иномарки. ДТП случилось в Калининском районе города.

— Сегодня, в 13:40, 27-летний водитель автомобиля Toyota Crown ехал по улице Мясникова со стороны улицы Кочубея в сторону кольца. Около дома №3 корпус 6 на улице Мясникова, он сбил 16-летнюю девочку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девочку доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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