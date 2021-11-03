Ренат Сулейманов выступил против нового федерального закона «О публичной власти»

Депутат КПРФ Ренат Сулейманов. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

3 ноября депутат от КПРФ Ренат Сулейманов провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как проходят первые недели работы Государственной думы 8-го созыва. Он напомнил, что в этом году состав Госдумы расширился, сейчас в нее входят представители не только «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, но и «Новые люди». В новой Госдуме сформировано 32 комитета, 5 из которых возглавляют представители КПРФ.

Также Ренат Сулейманов отметил, что приблизительно половина нынешних депутатов ранее не входили в состав Думы. Обновление фракции КПРФ составило 40%.

Одной из тем встречи стал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 9 ноября этого года. С одной стороны, закон унифицирует наименования высших должностей, с другой - предусматривает, например, возможность роспуска Законодательного собрания региона его главой, если было принято решение, противоречащее Конституции РФ. Также закон отменяет ограничения на число губернаторских сроков. Ренат Сулейманов выразил опасения, что принятие этого закона существенно ограничит полномочия региональных органов власти и местных органов самоуправления.

- Это продолжение строительства так называемой вертикали власти, ограничение возможностей и полномочий субъектов Федерации. Фактически можно оценить этот документ как закон, который приближает нас к унитарному государственному устройству, - поделился мнением депутат.

Кстати, на 13-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области, которая прошла 28 октября, депутаты единогласно проголосовали за создание специальной рабочей группы по внесению поправок в этот закон. По словам Рената Сулейманова, представители многих регионов не готовы принять закон в текущей версии и готовят проекты поправок. Он добавил, что официальная позиция КПРФ на этот счет еще не сформулирована, однако выразил надежду, что партия подготовит перечень необходимых поправок в документ.

Кроме того, депутат кратко охарактеризовал бюджет Российской Федерации на 2022 - 2024 годы. Он отметил, что партия КПРФ не поддержала проект бюджета и основным направлением критики стали средства, выводимые из бюджета в Фонд национального благосостояния России.