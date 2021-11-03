Тушили пожар, ловили воров и хулиганов: новосибирское Агентство Безопасности подвело итоги октября

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

По сигналам, поступившим на пульт централизованного наблюдения от охранных сигнализаций, бойцы ГБР выезжали 1220 раз, тревожных кнопок - 367. Также за месяц в дежурную часть поступило 88 сигналов от автоматических пожарных сигнализаций и 63 телефонных звонка.

«Гвардейцами» в октябре был ликвидирован 1 пожар, пресечено 206 случаев нарушения закона, оказана помощь 4 гражданам, жизни или здоровью которых угрожала опасность.

В октябре на охраняемых объектах чаще всего регистрировались попытки краж и нарушения общественного порядка (хулиганство). Сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ были задержаны 76 правонарушителей, 8 из которых оказались несовершеннолетними, а 21 - в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического).

За минувший октябрь «гвардейцы» 64 раза осуществляли взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, например, при передаче им задержанных или совместном реагировании на вызов.