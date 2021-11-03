Продлят ли школьные каникулы после 7 ноября 2021 года в Новосибирске: официальное заявление оперштаба

Учебные будни начнутся по прежнему графику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продлятся ли школьные каникулы после 7 ноября 2021 года в Новосибирске — вопрос, волнующий и родителей, и учеников. . Оперативный штаб по коронавирусу дал ответ:

— 2 ноября на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под председательством Губернатора Новосибирской области было принято решение о начале учебных занятий с 8 ноября 2021 года в соответствии с календарными учебными графиками образовательных организаций, — рассказали в штабе.

Однако все развлекательные мероприятия в школах пока что отменены до особого распоряжения.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Новосибирске по-прежнему тревожащая: сегодня, 3 ноября, был побит рекорд по количеству заболевших за сутки — 368 человек.

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