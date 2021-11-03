Под Новосибирском пожарные тросом вытянули автобус из загоревшегося гаража

Пожар случился в гараже на улице Мира. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области в поселке 8 марта произошел пожар. Там, днем, 3 ноября, загорелись гаражи на улице Мира.

— Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, из гаража, поделенного на четыре секции, шел густой черный дым. В здании в этот момент находилась автомобильная техника, — сообщили в областном МЧС. — Пожарные вынесли из горящего здания четыре газовых баллона, а потом с помощью троса и пожарной машины вытянули оттуда автобус. Хозяева гаража эвакуировались сами еще до прибытия пожарных, они не пострадали.

Хозяева гаража в пожаре не пострадали. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Локализовать возгорание пожарным удалось спустя полчаса после прибытия, полностью потушить пожар они смогли еще через 15 минут. Огонь повредил кабину самогруза, а также утеплитель стен гаража на общей площади 60 квадратных метров. Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.

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