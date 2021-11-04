Новосибирский фанат Шнурова получил условный срок за драку с полицией

Подсудимый извинился за оскорбления и оправдывался, что рефлекторно махал ногами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Калининский районный суд вынес приговор новосибирцу, который устроил драку с полицией после концерта «Ленинграда».

Скандал случился вечером 24 октября 2019 года возле ЛДС «Сибирь». Пьяный директор фирмы решил станцевать на машине ППС. Мужчина начал прыгать на капоте, но упал на землю. Полицейские потребовали проехать в отделение, в ответ дебошир стал материть их.

Полицейские стали задерживать мужчину, а тот ответ пнул сотрудника ППС несколько раз по ноге и один раз по голове. Врачи обнаружили перелом плюсневой кости на правой стопе полицейского и отправили его на больничный. Суд изначально назначил фанату Шнурова штраф в 50 тысяч рублей, но прокуратура посчитала приговор слишком мягким.

— Мы обжаловали приговор, в итоге суд назначил три года условно с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

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