Новосибирцы выстроились в очередь на прививку в ТРЦ «МЕГА»

Новый пункт вакцинации. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске в новом пункте вакцинации в ТЦ «МЕГА» образовывалась очередь из желающих сделать прививку. Пункт от поликлиники №13 начал работу с 21 октября.

— Вся система здравоохранения в эту неделю работает в обычном режиме. Особенно для нас важны мобильные пункты, которые находятся в торговых центрах, где мы видим большой поток желающих, — сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, побывавший в этом пункте.

Так же Константин Хальзов отметил, что в период нерабочих дней темпы вакцинации в Новосибирской области значительно выросли. за последние выходные привито против коронавируса более 24 тысяч человек (в общей сложности I и II компонентом).

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