Волонтеры-психологи новосибирского Красного Креста рассказали о работе в красной зоне

Фото: Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.

Уже почти два года в рамках проекта «Активное долголетие» при поддержке Фонда президентских грантов команда волонтеров-психологов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест посещает красную зону в ковидных отделениях.

Волонтеры проводят как групповые, так и индивидуальные тренинги, в зависимости от того, какая помощь требуется конкретному человеку. Для того чтобы помощь можно было оказывать на постоянной основе и в комплексе, волонтеры рассказывают о возможности позвонить на горячую линию и пообщаться с психологом дистанционно.

- Статистика показывает, что более 70% пациентов - люди пожилого возраста. С ними и проходит работа в течение всего времени. Многие из них одиноки, и помощь им нужна в разы больше, чем остальным. За все время работы мы переосмыслили всю важность и нужность нашей работы. Когда человек испытывает страх и отчаяние, очень важно, чтобы рядом оказался тот, кто не просто выслушает, но и поддержит. Такими людьми мы и являемся для пациентов. Ничто не станет большей наградой, чем улыбка и яркие огоньки в глазах человека, который совсем недавно был разбит и вымотан. За период нашей работы нам удалось сделать 100 выездов (на днях был юбилейный) и оказать психологическую помощь 22 тысячам бабушек и дедушек. Мы будем бороться и дальше. Если в наших силах изменить чью-то жизнь в лучшую сторону - мы сделаем это! - прокомментировали специалисты Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест и поблагодарили всех неравнодушных волонтеров, которые бескорыстно помогали и помогают людям.

Будьте здоровы!

В рамках проекта «Активное долголетие» при поддержке Фонда президентских грантов.