В Новосибирской области в нерабочие дни отмечаются высокие темпы вакцинации

В Новосибирской области в нерабочие дни люди стали активнее вакцинироваться. Фото: Правительство Новосибирской области

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проконтролировал работу мобильных прививочных пунктов в ТРЦ «МЕГА», где открыты два пункта вакцинации против COVID-19. Во время нерабочих дней темпы вакцинации в регионе значительно выросли. Так, за последние выходные привито против коронавируса более 24 тысяч человек (в общей сложности I и II компонентом), 1 ноября — почти 16 тысяч человек (I и II компонентом). Всего в регионе первым компонентом вакцинированы 939 916 человек, завершенный курс вакцинации имеют 816 288 человек.

Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил хорошую организацию работы обоих пунктов и подчеркнул, что нерабочие дни объявлены, в том числе для того, чтобы жители России могли вакцинироваться. Большой поток желающих свидетельствует о том, что граждане активно и ответственно пользуются этой возможностью.

— Для нас очень важно сохранить тот темп вакцинации, который мы нарастили в последнее время. Вся система здравоохранения в эту неделю работает в обычном режиме. Особенно для нас важны мобильные пункты, которые находятся в торговых центрах, где мы видим большой поток желающих. Все пункты вакцинации в поликлиниках тоже открыты, и мобильные бригады выезжают на предприятия, которые продолжают работу в эти дни, — подчеркнул Константин Хальзов.

Сейчас в Новосибирской области по состоянию на 2 ноября остаток вакцины «Спутник лайт» составляет более 16 тысяч доз. Регион уже обратился в федеральный минздрав с просьбой о допоставках препарата.

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