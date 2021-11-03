В Новосибирской области проверяют соблюдение ограничительных мер и действие системы QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Новосибирской области ввели новые ограничительные меры из-за неблагоприятной ковидной обстановки. Так, сибирякам рекомендовали не посещать места массового скопления людей, носить маски, а также, при входе на спортивные, культурные мероприятия с численностью от 100 человек, иметь при себе QR-коды. Власти совместно с Роспотребнадзором проводят рейды, направленные на контроль того, как в регионе соблюдают введенные меры. Тех, кто уклоняется от порядка, привлекают к ответственности. Итоги проверок обсудили в среду, 3 ноября, в правительстве региона. Совещание прошло под руководством замгубернатора Сергея Семки.

В правительстве напомнили, в регионе увеличили число проверок ТЦ, предприятий общепита, спортивных клубов, кинотеатров, спортивных площадок и т.д.

— С 28 октября по 2 ноября министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проверено более 800 объектов, в том числе 720 организации в крупных торговых центрах, 50 отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания, 36 организаций, расположенных на ул. Ленина, 3, а также 3 кинотеатра. По итогам рейдов составлено 22 административных протокола на физических лиц и предпринимателей, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Что касается общественного транспорта, то там провели 12 рейдов. В результате чего и там нашлись нарушения Так, на 18 физлиц и трех перевозчиков оформили административные протоколы.

Власти проверили и торговые объекты в регионе. Всего рейды обошли 37 магазинов и 3 предприятия, предоставляющих услуги. По факту этой проверки возбудили 4 административных производства.

Кроме того, проверки провели в культурных учреждениях области, а также в зоопарке. По факту выявленных нарушении составили 2 протокола на юрлиц и 1 на физлицо.

В правительстве напомнили, власти согласовали продление в регионе ограничительных мер. Они будут действовать в области до конца 2021 года — до 31 декабря. Речь идет об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, а также о действии системы QR-кодов.

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