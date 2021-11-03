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Общество3 ноября 2021 12:33

Губернатор Андрей Травников вручил медикам ключи от автомобилей скорой помощи

Это самая большая партия машин за последние годы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Губернатор Андрей Травников вручил медикам ключи от автомобилей скорой помощи. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников вручил медикам ключи от автомобилей скорой помощи. Фото: правительство НСО.

В среду, 3 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил медикам ключи от 33-х новых машин скорой помощи. В автомобилях, на базе «ГАЗ» и «УАЗ», есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, пульсоксиметры и другое, необходимое для поддержание жизни и здоровья пациентов оборудование. В правительстве Новосибирской области уточнили, партия этих автомобилей — самая большая, которую одновременно передавали за последние годы в районные медучреждения.

— Подобных мероприятий передачи новой санитарно-медицинской техники было много. Но эта поставка — 33 автомобиля — самая крупная за последние несколько лет. И я вас заверяю — что она не последняя. Желаю, чтобы эти новые автомобили всегда на дорогах нашего региона у других участников дорожного движения вызывали глубокое уважение. Ведь вы не просто крутите «баранку», а спасаете и продлеваете жизни», — сказал Андрей Травников.

Вместе с медиками губернатор осмотрел новые скорые помощи. Врачи поблагодарили главу региона за транспорт.

Известно, что автомобили отправились в Центральные районные больницы Маслянинского, Венгеровского, Кыштовского, Чулымского, Мошковского, Барабинского и других районов.

В правительстве добавили, масштабное оснащение больниц проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о формировании и развитии структуры санавиации, строительстве поликлиник и ФАПов, переоснащении региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений, а также о создании центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках.

Известно, 2021 год — первый год, когда в области реализовывают новую программу модернизации первичного звена.

— За пять лет реализации программы в области построят, реконструируют, а также капитально отремонтируют 40 объектов здравоохранения. Кроме того, власти планируют приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц, — уточнили в правительстве Новосибирской области.

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