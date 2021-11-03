Перепись населения на Госуслугах продлили до 14 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 3 ноября, стало известно о продлении переписи населения на Госуслугах. Там она будет проходить до 14 ноября. Известно также, что в ближайшие дни в Новосибирской области стартует работа переписных пунктов в ТЦ. А еще, по данным правительства, в муниципальных районах области практически завершилась Всероссийская перепись. То, как проходит переписная кампания в Новосибирской области, обсудили на заседании в правительстве. Провел его первый замгубернатора Юрий Петухов.

Он сообщил, что данные, которые будут получены в результате переписи, лягут в основу управленческих решений, которые примут в области в ближайшие годы. Замгубернатора добавил, результаты переписи повлияют на доходы, а также субсидирование и финансирование территорий. В связи с чем, по словам Юрия Петухова, каждый должен заявить о себе, пройдя перепись.

Известно, самые высокие темпы переписи наблюдаются в районах Новосибирской области. Так, в 19 из них уже переписали практически 89% населения. А еще в нескольких, например, в Карасукском, Кочковском, Венгеровском и Здвинском, перепись охватила уже более 90 % граждан. Кроме того, по информации правительства, перепись прошли уже 1,5 миллиона сибиряков. А это — свыше 50% жителей Новосибирской области.

В правительстве также напомнили, пройти перепись может каждый, кто зарегистрирован на Госуслугах. Заполнить анкету на этом сайте можно до 14 ноября, добавили в ведомстве.

Для того, чтобы пройти перепись, жителям Новосибирской области нужно ответить на 33 вопроса. Прохождение опроса позволит определить численность граждан, проживающих в регионе, их социально-демографическое состояние: возраст, пол, условия проживания, семейный статус и другое.

Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2022 года, а окончательные обнародуют в 4-м квартале 2022 года.

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