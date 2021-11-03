Новосибирские полицейские ищут водителя ритуальной «Газели», устроившего дрифт на парковке у ТЦ. Фото: "АСТ-54".
Новосибирские полицейские ищут водителя ритуальной «Газели», который дрифтовал по снегу на парковке у ТЦ. Тогда развлечение спецтранспорта попало на видео, вызвав неоднозначную реакцию у новосибирцев.
— Полицейские устанавливают личность водителя и его местонахождение. С ним проведут профилактическую работу о недопустимости подобных действий, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции добавили, что по факту опубликованной в соцсетях записи, на которой развлекается водитель ритуального транспорта, проводится проверка.
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