В Новосибирске студент колледжа попал в больницу после драки с однокурсником

Студент был госпитализирован Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске подрались студенты колледжа. После потасовки один из них, 18-летний юноша, попал в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 30 октября у Новосибирского политехнического колледжа. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 30 октября в полицию из медучреждения поступило сообщение о том, что в больницу бригадой скорой помощи был доставлен молодой человек с травмами живота. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и в ходе проверки установили подозреваемого, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, материалы дела направлены в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.

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