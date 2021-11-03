В Новосибирске температура воздуха опустилась до -19 градусов.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В среду, 3 ноября, в Новосибирске похолодало до -19 градусов. В ближайшие дни морозная погода сохранится. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— Днем в среду, 3 ноября, в Новосибирске ожидается -9…-14 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, с порывами 4-9, местами — до 14 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, по востоку возможен небольшой снег, на дорогах — гололед, — передают метеорологи.
А в ночь на четверг, 4 ноября, в городе похолодает до -21 градуса. Днем станет немного теплее — -10…-12, осадков не ожидается. Порывы западного ветра достигнут 14 метров в секунду.
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