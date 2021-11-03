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Общество3 ноября 2021 11:26

РПЦ позвала новосибирцев на массовый молебен против коронавируса

Молитвы будут читаться еженедельно
Мария ГРИГОРЯН
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Молитва будет читаться каждую среду

Молитва будет читаться каждую среду

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей Новосибирска позвали на массовый молебен против ковида. С призывом выступил собор имени святого князя Александра Невского.

— Братья и сестры, еженедельно по средам в соборе во имя святого князя Александра Невского после литургии служится молебен о помощи врачам, болеющим, трудящимся в период пандемии!, — сообщили представители РПЦ в соцсети «Вконтакте».

Служба будет проходить каждую среду в соборе, по адресу Красный проспект, 1а.

Напомним, коронавирусная обстановка в Новосибирской области остается напряженной. Ежедневно растет число новых заболевших и умерших. Так, за минувшие сутки 368 человек заразились ковидом в Новосибирской области.

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