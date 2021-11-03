РПЦ позвала новосибирцев на массовый молебен против коронавируса

Молитва будет читаться каждую среду
Фото: Иван ВИСЛОВ
Жителей Новосибирска позвали на массовый молебен против ковида. С призывом выступил собор имени святого князя Александра Невского.
— Братья и сестры, еженедельно по средам в соборе во имя святого князя Александра Невского после литургии служится молебен о помощи врачам, болеющим, трудящимся в период пандемии!, — сообщили представители РПЦ в соцсети «Вконтакте».
Служба будет проходить каждую среду в соборе, по адресу Красный проспект, 1а.
Напомним, коронавирусная обстановка в Новосибирской области остается напряженной. Ежедневно растет число новых заболевших и умерших. Так, за минувшие сутки 368 человек заразились ковидом в Новосибирской области.
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