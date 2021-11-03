В ЗАГСе рассказали, сколько жителей Новосибирской области умерли в октябре 2021 года

В ЗАГСе рассказал, сколько жителей Новосибирской области умерли в октябре 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, сколько жителей Новосибирской области скончались в октябре 2021 года. Новые данные опубликовало региональное Управление по делам ЗАГС.

— За октябрь 2021 года в Новосибирской области скончались 3706 человек, а родились 2411 младенцев, — говорится в документе, опубликованном на сайте ЗАГСа.

Таким образом, в сравнении с сентябрем 2021 года смертность в регионе выросла на 197 человек. Что касается аналогичного периода прошлого года, то тогда смертность была выше, чем сейчас. Известно, в октябре 2020 умерли 4279 человек, а появились на свет — 2590.

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