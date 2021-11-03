В Новосибирске за время нерабочих дней увеличились темпы вакцинации

За нерабочие дни уже привились более 24 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске наблюдается высокий темп вакцинации от коронавирусной инфекции. Только за последние выходные привились более 24 тысяч новосибирцев.

— 1 ноября привились почти 16 тысяч человек (I и II компонентом). Всего в регионе первым компонентом вакцинированы 939 916 человек, завершенный курс вакцинации имеют 816 288 человек, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил хороший темп вакцинации в регионе и стабильную работу пунктов вакцинации. По его словам, важно сохранить такой темп вакцинации, который сейчас есть в области. Большую роль в положительной динамике играют и мобильные пункты вакцинации.

На 2 ноября в Новосибирской области есть более 16 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Местные власти уже обратились за дополнительной партией в Минздрав России.

Ранее сообщалось, что с 12 октября в Новосибирской области темпы вакцинации выросли в пять раз. Так ранее ежедневно прививались 3346 человек, а теперь число желающих получить вакцину увеличилось до 16 965 человек в день.

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