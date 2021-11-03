Новосибирцев пропустили в заведения по чужим QR-кодам

Новые ограничения власти введи с 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 30 октября ввели новые ограничения, в число которых вошло посещение общественных мест по QR-кодам. Не смотря на такие ограничения в СМИ появилась информация о том, что новосибирцы ходят по заведениям по чужим QR-кодам. Насколько это законно, КП-Новосибирск рассказали юристы.

— Если предусмотрено, что в соответствующее заведение можно пройти по такому коду, значит это должен быть код посетителя, свидетельствующий о наличии у него прививки или антител после болезни. В противном случае, заведение может быть подвергнуто административной ответственности, — пояснил юрист Константин Зиновьев.

Его коллега также заявила о незаконности таких действия в период ограничительных мер.

— Конечно, это незаконно. За использование чужого QR-кода лицу грозит административная ответственность. В таком случае наказать можно за несоблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия в соответствии со статьей 6.3 КОАП, — рассказала КП-Новосибирск адвокат Марина Пьянкова.

Эксперт добавила, за такие нарушения грозят административные штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Напомним, корреспондент КП-Новосибирск проверила работу такой системы ограничений, пройдя по нескольким заведениям. В целом, по данным КП-Новосибирск, распоряжение властей соблюдается.

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