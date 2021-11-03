Прокуратура проверит школу под Новосибирском, где дерутся младшеклассники.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Прокуратура Новосибирской области проверит школу в селе Прокудском. Ранее в соцсетях сообщили, что в образовательном учреждении № 6 им. Дмитрия Капитонова дерутся младшеклассники, а учитель психологически давит на ребят. Также появлялась информация, что руководство школы на ситуацию не реагирует.
— Прокуратура проверит, как в школе соблюдают законодательство об образовании и защите прав детей. Кроме того, сотрудники ведомства оценят работу районных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В ведомстве добавили, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в новосибирской гимназии избили семиклассницу. А еще в одной школе города третьекласснику сломали позвоночник.
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