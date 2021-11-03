В Новосибирске центр нейрохирургии остался без отопления

Из-за плохого отопления страдают пациенты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Новосибирского федерального центра нейрохирургии заявили о проблемах с отоплением в больнице. Работники медучреждения пожаловались, что из-за перепадов температур страдают пациенты. Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировали в СГК.

— В здании Федерального центра нейрохирургии по улице Немировича-Данченко, 132/1 действительно были проблемы с качеством отопления, но сейчас параметры теплоснабжения отрегулировали. Недостаток тепла был связан с многочисленными дефектами на левом берегу, которые возникали с начала отопительного сезона, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

Компания обещает, что здание больницы в скором времени прогреется.

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