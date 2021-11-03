У здания правительства Новосибирской области собрались машины скорой помощи

Машины были переданы медучреждениям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 3 ноября, в Новосибирске у здания правительства собрались машины скорой помощи. Губернатор Андрей Травников вручил ключи от служебных автомобилей медикам.

— В ходе церемонии медикам из районов Новосибирской области вручили ключи от 33 новых машин скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ, — сообщает пресс-служба ведомства.

Торжественное вручение автомобилей прошло у здания Правительства области.

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