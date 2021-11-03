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Общество3 ноября 2021 10:16

Собственник ТЦ на Вокзальной магистрали хочет судиться с мэрией Новосибирска из-за парковочных мест

По его словам, власти не предоставляют им проект ремонтных работ
Мария ГРИГОРЯН
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Парковочные места хотят полностью убрать на Вокзальной магистрали

Парковочные места хотят полностью убрать на Вокзальной магистрали

Фото: Иван МАКЕЕВ

Собственник торгового центра «Бананза» намерен подать в суд на мэрию Новосибирска из-за ликвидации парковочных мест на Вокзальной магистрали. 2 ноября представители ТЦ снова встретились с сотрудниками администрации, но согласия, по их словам, достичь пока не удалось.

— Представители мэрии говорили, что места ликвидируют «по проекту», также они ссылались на экспертизу. Мы обратились в различные ведомства, чтобы парковки остались, но ответа нет, — рассказал в беседе с КП-Новосибирск представитель собственника ТЦ «Бананза».

По словам представителя собственника, они хотели бы ознакомиться с ремонтным проектом, однако посмотреть его у них нет возможности.

Собеседник издания добавил, что в мэрии предложили собственникам реализовать план платной парковки.

— По всем нормативным документам у торговых центров должны быть парковки, а нас этих парковок лишили, — дополнил мужчина.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска комментировала ситуацию с паковочными местами на Вокзальной магистрали. По словам властей, на основании выводов рабочей группы, представителей экспертного сообщества и ГИБДД было установлено, что выделенная полоса на Вокзальной магистрали противоречит размещению парковочных карманов. Всего с Вокзальной магистрали убрали 70 парковочных мест, 30 осталось.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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