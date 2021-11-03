Создатель паблика «АСТ-54» заявил, что убийца таксиста на новосибирском кладбище ломал ему плечо

Мужчина сейчас сидит в СИЗО. Фото: Следственный комитет 54

Владелец группы «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» Виталий Полищук рассказал о том, что подозреваемый недавнего убийства на кладбище на Мочищенском шоссе может быть тем же человеком, кто сломал ему в 2017 году плечо.

— В 2017 году мне на улице сломали плечо. Я просто снимал аварию, а один из людей (таксист) на меня набросился, потом сломал мне плечо — это был ущерб средней тяжести моему здоровью. Свидетели предпочли промолчать. Мужчина никакого наказания не получил. И что вы думаете, теперь его полный однофамилец, с такой же датой рождения, убивает на Заельцовском кладбище 29-летнего мужчину, — рассказал он в Инстаграме.

Полищук уверен, что это будет уроком для системы и правоохранительных органов о том, к чему приводит безнаказанность. Он также призвал людей не быть равнодушными, чтобы как в его случае никто не остался безнаказанным.

Напомним, в Новосибирске задержали мужчину, задушившего своего знакомого. Инцидент произошел 29 октября. Погибший уехал на рабочей машине из дома и не вернулся. Сейчас он находится в СИЗО.

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