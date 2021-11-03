В Новосибирске бомж воткнул в живот мужчине осколок бутылки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городскую клиническую больницу Новосибирска поступил мужчина с проникающим ранением живота. Медики сообщили о раненном 32-летнем пациенте в полицию. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого в преступлении. Об инциденте, который случился 27 октября, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Задержанным оказался 31-летний ранее не судимый бомж. Выяснилось, между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил потерпевшего в живот осколком бутылки. После этого он скрылся с места преступления, — уточнили в полиции.

Известно, мужчина признал вину.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас бомж находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

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