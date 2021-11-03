В Новосибирске заметили новые троллейбусы «Адмирал»

Троллейбусы доставили на автовозе. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Петухова заметили новые троллейбусы «Адмирал» ПКТС-6281. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», выложив фото перевозки транспорта.

— Низкопольные троллейбусы модели ПКТС-6281 проехали накануне вечером на автовозе. Появятся ли эти транспортные средства на городских маршрутах — пока не ясно, — написал автор поста.

В комментариях под постом новосибирцы обрадовались новому транспорту.

— Неужели… В старые заходить уже страшновато! — написал сибиряк.

Некоторые пользователи Сети предположили, что троллейбусы не останутся в городе, а направятся в Краноярск.

— На этих троллейбусах наклейки: «Красноярский городской транспорт».

— В Красноярск повезли, — написали внимательные новосибирцы.

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