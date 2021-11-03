Новосибирец выплатил долг по алиментам после ареста машины.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске 34-летний мужчина погасил долг по алиментам только после того, как лишился автомобиля. До этого он не думал о содержании 5-летней дочери — горе-отец задолжал малышке 105 тысяч рублей.
— К неплательщику применили меры принудительного взыскания — вынесли постановление о взыскании с его счетов, ограничили ему выезд за границу, запретили продавать автомобиль и водить машину. Но ничего из этого не заставило сибиряка выплачивать алименты, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.
Тогда приставы арестовали иномарку новосибирца, «Тойоту Приус». После этого мужчина уже на следующий день выплатил весь долг.
В УФССП уточнили, что такая мера повлияла на должника — теперь он исправно платит алименты дочери.
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