В Новосибирске МУП «Спецхозяйство» подало иск о банкротстве перевозчика мусора «Айсберг»

Мусорную компанию требуют признать банкротом Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Новосибирске МУП «Спецхозяйство» подало иск в суд на банкротство к одной из местных компаний по перевозке мусора. Речь идет о фирме «Айсберг». Дело о иске на сумму 7,2 миллионов рублей рассмотрит Арбитражный суд.

— Действительно, 2 ноября, мы подали иск на компанию по перевозке мусора «Айсберг» и требуем признать фирму банкротом, — подтвердил КП-Новосибирск юрист МУП «Спецхозяйство».

Известно, что предприятию МУП «Спецхозяйство» перевозчики ранее задолжали крупную сумму.

Добавим, мэр Анатолий Локоть называл компанию МУП «Спецхозяйство» конкурентоспособной.

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