В Новосибирске МУП «Спецхозяйство» подало иск о банкротстве перевозчика мусора «Айсберг»

Мусорную компанию требуют признать банкротом
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В Новосибирске МУП «Спецхозяйство» подало иск в суд на банкротство к одной из местных компаний по перевозке мусора. Речь идет о фирме «Айсберг». Дело о иске на сумму 7,2 миллионов рублей рассмотрит Арбитражный суд.
— Действительно, 2 ноября, мы подали иск на компанию по перевозке мусора «Айсберг» и требуем признать фирму банкротом, — подтвердил КП-Новосибирск юрист МУП «Спецхозяйство».
Известно, что предприятию МУП «Спецхозяйство» перевозчики ранее задолжали крупную сумму.
Добавим, мэр Анатолий Локоть называл компанию МУП «Спецхозяйство» конкурентоспособной.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер