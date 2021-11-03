Пробки в Новосибирске на утро 3 ноября 2021 года: затор на улице Троллейной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 3 ноября 2021 года: затор образовался на улице Троллейной. Также сложно проехать по улице Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Затор образовался и на проезде Энергетиков. Пробки сковали улицы Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Блюхера и проспект Карда Маркса. Движение в сторону правого берега затруднено — пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Зыряновская, Добролюбова и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 3 ноября, составил 6 баллов.

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