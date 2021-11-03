В Новосибирске умер Александр Кулаков — реставратор НОВАТа и «Делового дома» . Фото: ИВАНОВА Диана

Стало известно о смерти Александра Кулакова — новосибирского реставратора, члена Союза Дизайнеров России, директора Центра по сохранению объектов культурного наследия. О его уходе сообщили на сайте Новосибирского университета архитектуры во вторник. 2 ноября.

— Александр Николаевич посвятил жизнь сохранению объектов культурного наследия. За годы профессиональной деятельности выполнил научно-исследовательские и проектные работы по сохранению и воссозданию многих значимых объектов культурного наследия, — написали представители вуза.

Среди объектов, которые реставрировал Александр Кулаков — НОВАТ, «Деловой дом», «Дворец культуры им. Горького», «Дом Аэрофлота» и другие.

В университете добавили, что прощание с Александром Кулаковым пройдет в пятницу, 5 ноября. Оно состоится в крематории на Гусинобродском шоссе, 78. Тех, кто желает проводить реставратора в последний путь, ждут с 12 до часу дня.

Редакция КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Кулакова.

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