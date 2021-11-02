Специалисты рассказали, как распознать телефонных мошенников-лжеполицейских

Специалисты рассказали, как распознать телефонных мошенников и что делать, если вы на них нарвались.
Фото: Александр Новиков
В профсоюзе МВД и Росгвардии рассказали, как распознать телефонных мошенников и что делать, если вы на них нарвались. Как отмечали ранее в МВД, сейчас жулики все чаще стали представляться сотрудниками правоохранительных органов.
— Сказать, вызывайте повесткой, если вам нужно, и оставьте свой рабочий телефон, только не мобильный, а городской, и какой отдел полиции. После этого позвонить дежурному по 02, попросить соединить с этим отделом полиции и спросить есть ли вот такой телефон, поскольку звонит мне непонятно кто. Вам сразу скажут, что вам никто из полиции не звонил, — рассказал изданию NEWS.ru председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Если же звонившие откажутся называть городской номер или будут утверждать, что его нет, то стоит сразу же класть трубку.
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