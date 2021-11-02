Сибирские ученые разработали средство на основе наночастиц серебра для защиты медиков от ковида

В группу ученых, которые занимались разработкой препарата, входили специалисты из Томска. Фото: сайт ТПУ

В Мексике интернациональный коллектив ученых, в который входят химики Томского политеха, испытали средство на основе наночастиц серебра для защиты медиков от COVID-19.

— Специалисты отмечают, что разработанный препарат — это концентрат, содержащий кластеры (наночастицы) серебра размером не более 35 нанометров, окруженные оболочкой из полимера — поливинипирролидона или желатина. Его можно разбавлять, создавать на его основе гели, мази, спреи, жидкие средства, — пишет КП-Томск.

В добровольных исследованиях госпиталя в мексиканском городе Тихуана приняли участи 232 врача и медработника больницы, которые контактируют с больными коронавирусом. Так, среди тех кто пользовался экспериментальным средством — полоскали этим раствором нос и горло — доля заболевших и перенесших заболевание в легкой форме составила всего 1,8 %. А среди добровольцев из группы, не использовавшей препарат, эта доля составила 28, 2%. Сейчас в Мексике идет регистрация данного препарата, чтобы потом его можно было использовать в качестве профилактического средства от коронавируса.

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