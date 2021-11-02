Стали известны гонорары участников турнира UFC 267: сколько заработали российские бойцы

Петр Ян получает пояс временного чемпиона. Фото: Твиттер UFC
Стали известны гонорары бойцов, учувствовавших в турнире UFC 267, который в этом году прошел в Абу-Даби. Вверху списка оказался поляк в полутяжелом весе Ян Блахович, его гонорар составил 642 тысячи долларов.
Россиянин Петр Ян, завоевавший титул временного чемпиона UFC в легком весе, заработал 282 тысячи долларов(15 миллионов рублей — прим.ред) .
— Победа над Кори Сэндхагеном стала 16-ой победой на счету 28-летнего Петра, — сообщает КП-Спорт.
Соотечественник Петра Александр Волков победил поляка Марчина Тыбуру и получил вознаграждение в 211 тысяч долларов. Ислам Махачев закончил бой против Дэна Хукера в первом раунде, применив болевой прием. Его заработок составил — 131 тысячу долларов.
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