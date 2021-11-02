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Происшествия2 ноября 2021 19:38

Главбуху приюта для животных под Новосибирском вынесли приговор за хищение миллиона рублей

Женщина присвоила себе деньги, которые должны были пойти на зарплаты сотрудникам
Галина СИМОНОВА
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Всего женщина украла около миллиона рублей.

Всего женщина украла около миллиона рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главному бухгалтеру бердского приюта для животных вынесли приговор за хищение более 1 миллиона рублей из зарплатного фонда учреждения. Об этом сообщили в Бердском районном суде.

В материалах дела сообщается, что, пользуясь своим служебным положением, присваивала деньги, выделенные администрацией на зарплату сотрудникам. Всего в свой карман женщины ушло 945 425,39 рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Кроме этого, женщину обвинили еще и в мошенничестве при махинациях с документами. Главбух вписывала себя в приказы начисления премии сотрудникам, хотя на самом деле никакой дополнительной работы она не выполняла. Таким образом женщина украла еще 115 тысяч рублей.

Женщину обвинили в хищении в крупном размере с использованием служебного положения по статье 160 УК РФ и мошенничестве по статье 159 УК РФ. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно, а также запретил ей занимать должности, связанные с бухгалтерской работой, на протяжении двух лет.

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