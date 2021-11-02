За прошедшие сутки с улиц вывезли более 500 кубометров снега. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на улице Широкой откроется снегоплавильная станция. Об этом сообщили в мэрии города.

— Услугами станции будут пользоваться три учреждения дорожной службы, — рассказали в городской администрации. — В то же время, площадки для временного складирования снега оборудованы в каждом районе Новосибирска.

Коммунальные службы уже активно работают на улицах города. Так, за прошедшие сутки 230 единиц техники уже убрали 577 кубометров снега. А на защиту дорог от гололеда было использовано 21,6 тонны «Бионорда» и 957,5 тонны противогололедной смеси. Всего было закуплено на зимний период 2021-2022 годов 50 тысяч тонн песко-соляной смеси и 5,5 тысяч тонн реагента «Бионорд».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.