За прошедшие сутки с улиц вывезли более 500 кубометров снега.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске на улице Широкой откроется снегоплавильная станция. Об этом сообщили в мэрии города.
— Услугами станции будут пользоваться три учреждения дорожной службы, — рассказали в городской администрации. — В то же время, площадки для временного складирования снега оборудованы в каждом районе Новосибирска.
Коммунальные службы уже активно работают на улицах города. Так, за прошедшие сутки 230 единиц техники уже убрали 577 кубометров снега. А на защиту дорог от гололеда было использовано 21,6 тонны «Бионорда» и 957,5 тонны противогололедной смеси. Всего было закуплено на зимний период 2021-2022 годов 50 тысяч тонн песко-соляной смеси и 5,5 тысяч тонн реагента «Бионорд».
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