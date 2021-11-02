Под Новосибирском суд закрыл опасную газопроводную сеть

В Бердске суд закрыл частную газопроводную сеть из-за найденных там нарушений. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Бердске суд закрыл частную газопроводную сеть из-за найденных там нарушений. Напомним, еще летом суд приостанавливал деятельность предприятия после того, как Ростехнадзор во время проверки нашел там ряд нарушений. В частности, сеть газопотребления работала без лицензии, персонал не имел инженерно-технической аттестации, а также у предприятия отсутствовал план по ликвидации аварий.

— Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушения требований промышленной безопасности на объекте, — сообщили в Бердском городском суде.

Работу газопроводной сети приостановили на срок до 25 суток.

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