В Новосибирской области морозы сменятся резким потеплением

В Новосибирской области сильные морозы сменятся резким потеплением. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области сильные морозы сменятся резким потеплением. По прогнозам синоптиков, холода немного отступят уже 5 ноября.

— В пятницу, 5 ноября, ожидается пасмурная погода, местами возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью поднимется до -9…-11 градусов, днем — до -1…-3 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

Напомним, о том, что в область придет серьезное похолодание, синоптики сообщали накануне. По их словам, морозы вплоть до -25 градусов, ожидают сибиряков в среду, 3 ноября.

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Об этом сообщили синоптики (подробнее).

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