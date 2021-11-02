Здание бывшего автовокзала на Красном проспекте в Новосибирске хотят выставить на торги

Автовокзал на Красном проспекте, когда еще работал. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске здание бывшего автовокзала на Красном проспекте выставят на торги. Мэрия города планирует продать часть здания. Информация о плане проекта приватизации появилась на сайте совета депутатов.

— В недостроенном здании на Красном проспекте общей площадью 2099,4 квадратных метра, в котором раньше был автовокзал, открылась доля во владении, — сообщается в плане, опубликованном на сайте.

Сумма, за которую планируется продать часть автовокзала пока еще не называется. План приватизации депутаты рассмотрят на ближайшей сессии 4 декабря.

Напомним, автовокзал на Красном проспекте должен был стать главным в городе, но из-за неудобного расположения, его закрыли еще весной 2020 года. После этого основную станцию открыли на Гусинобрродском шоссе.

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Ранее сообщалось, что автовокзал перестанет работать с 6 апреля (подробнее).

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