В больнице рассказали, какие ожоги получили новосибирские рабочие, упавшие в яму с кипятком

В Новосибирской областной больницы рассказали, какие ожоги получили рабочие, упавшие в яму с кипятком в здании лицея №12. Фото: СК РФ по НСО
В Новосибирской областной больницы рассказали, какие ожоги получили рабочие, упавшие в яму с кипятком в здании лицея №12. Напомним, инцидент случился рано утром 1 ноября. В школе, пока дети на каникулах, решили устранить течь в подвале. Школьный слесарь спустился туда вместе с сотрудники СГК, как вдруг под ногами у рабочих рухнула бетонная плита и они оказались в яме с кипятком.
— Все трое пострадавших были доставлены в ожоговое отделение Новосибирской областной больницы с ожогами 1-й, 2-й и 3-й степени, — пояснили КП-Новосибирск в областной больнице.
Один из пострадавших рабочих, получивший самые серьезные травмы, скончался в реанимации. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ за халатность.
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