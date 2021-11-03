В Новосибирске начали судить водителя BMW, насмерть сбившего 12-летнего школьника

Водитель не заметил ребенка Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске водитель BMW ответит за смерть 12-летнего велосипедиста под колесами внедорожника. Во вторник, 2 ноября, Октябрьский районный суд начал рассматривать дело о громком ДТП.

— Обвиняемый превысил разрешенную скорость, признал вину и пояснил, что действительно совершил наезд на ребенка из-за своей невнимательности. Ущерб в досудебном порядке не возмещал, ранее судим не был. Среди смягчающих характеристик — инвалидность второй группы, — сообщила «КП-Новосибирск» помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

Напомним, трагедия случилась 5 июня на улице Никитина в Октябрьском районе. По данным следователей СКР по Новосибирской области, обвиняемый на ВMW X6 сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Школьник ехал на зеленый сигнал светофора. Ребенок погиб на месте аварии от полученных травм еще до приезда «скорой помощи».

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