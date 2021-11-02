Появились фото из новосибирского аэропорта, где автолифт врезался в самолет

Появились фото из новосибирского аэропорта «Толмачево», где автолифт врезался в самолет. Фото: СУТ СКР
Появились фото из новосибирского аэропорта «Толмачево», где автолифт, перевозивший бортовое питание, врезался в самолет. Напомним, инцидент случился рано утром 1 ноября.
Машина повредила крыло самолета. Фото: СУТ СКР
— Спецавтомобиль, перевозивший бортпитание, задел правое крыло боинга, который не эксплуатировался. В результате случившегося у самолета оказалась повреждена окантовка крыла, — рассказали в СК на транспорте.
Спецмашина перевозила бортовое питание. Фото: СУТ СКР
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, свое внутреннее расследование проводит также аэропорт.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: СУТ СКР
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