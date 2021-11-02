В Новосибирской области мужчина не смог ограбить магазин и поджег его

Посадили на 2 года и 2 месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Баратаевка Болотинского района Новосибирской области мужчина не смог ограбить магазин и поджег его. Инцидент случился еще осенью 2020 года, сейчас горе-грабителю уже вынесли приговор.

— Мужчина, будучи нетрезвым, попытался вломиться в местный магазин, чтобы украсть деньги из кассы, однако не смог выломать металлическую решетку на окнах и открыть дверь, — рассказали в Болотнинском районном суде. — После своего неудавшегося ограбления сибиряк решил облить магазин бензином и поджечь его.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: 158 УК РФ «Кража» и 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 2,2 года.

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