В Новосибирске столкнулись автобус и минивэн: проспект Дзержинского встал в пробку

Авария затруднила движение по проспекту Дзержинского. Фото: "АСТ-54"

Вечером во вторник, 2 ноября, на проспекте Дзержинского, около дома №67, столкнулись пассажирским автобус и минивэн. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— По словам читателя, никто серьезных травм в аварии не получил, но участники ДТП серьезно затруднили проезд в сторону улицы Волочаевской, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В Госавтоинспекции КП-Новосибирск подтвердили, что в ДТП действительно никто не пострадал. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас на проспекте Дзержинского движение особенно сильно затруднено в сторону сада имени Дзержинского. В целом загруженность городских дорог составляет в Новосибирске сейчас 7 баллов.

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