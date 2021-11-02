В Новосибирске изменилось место выдачи разрешений на возврат авто со штрафстоянок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске изменилось место выдачи разрешений на возврат авто со штрафстоянок. Об этом сообщили в городской автоинспекции. Ранее эти разрешения выдавали по адресу улица Стофато, 1А.

— С 4 ноября выдача разрешений, задержанных транспортных средств, будет осуществляться по адресу: город Новосибирск, улица Владимировская, 2л (вход со стороны железнодорожных путей) режим работы с 9:00 до 21:00 без выходных, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

После девяти часов вечера людям нужно будет уже обращаться в дежурное отделение полка ДПС по городу Новосибирску на улице Станционная 24\1.

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